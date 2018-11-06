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Tunus\'ta Kabine Revizyonu "krizi"

CUMHURBAŞKANI EL-BACİ KAİD ES-SİBSİ, BAŞBAKAN YUSUF EŞ-ŞAHİD\'İN SUNDUĞU 13 BAKAN VE 5 DEVLET BAKANINI KAPSAYAN KABİNE REVİZYONUNU ONAYLAMADI

Tunus\'ta Kabine Revizyonu "krizi"

CUMHURBAŞKANI EL-BACİ KAİD ES-SİBSİ, BAŞBAKAN YUSUF EŞ-ŞAHİD\'İN SUNDUĞU 13 BAKAN VE 5 DEVLET BAKANINI KAPSAYAN KABİNE REVİZYONUNU ONAYLAMADI

06 Kasım 2018 Salı 07:34
Tunus\'ta Kabine Revizyonu

CUMHURBAŞKANI EL-BACİ KAİD ES-SİBSİ, BAŞBAKAN YUSUF EŞ-ŞAHİD\'İN SUNDUĞU 13 BAKAN VE 5 DEVLET BAKANINI KAPSAYAN KABİNE REVİZYONUNU ONAYLAMADI

Tunus, 6 Kasım 18 : Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid\'in sunduğu 13 bakan ve 5 devlet bakanını kapsayan kabine revizyonu Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından kabul edilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu revizyon kararının Cumhurbaşkanı ile istişare edilmeden alındığını ve geç bir vakitte duyurulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı oldubittiye getirilmesi nedeniyle söz konusu revizyonu onaylamıyor." dedi.

Şahid\'in sunduğu yeni kabinede, ilk kez Yahudi kökenli bir iş adamı olan Roni Trablusi, Turizm Bakanlığı görevine getirilmişti.

Tunus Anayasası\'nın 92. maddesi, bakanlık ve devlet bakanlıklarının değiştirilmesi ve yeni bakanlıkların oluşturulması yetkisini, Bakanlar Kurulunda müzakere edilmesinin ardından Başbakana veriyor. Yine aynı maddeye göre, Başbakanın, hükümet üyelerinden bir ya da birkaçını görevden alma yetkisi bulunuyor. Söz konusu bakanlıkların, Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları olması durumunda ise Cumhurbaşkanı ile istişare edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı ise Anayasa\'nın 99. maddesine dayanarak, hükümetin göreve devam etmesi için parlamentodan, güven oylamasına gitmesini isteyebiliyor.

Söz konusu revizyonda Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları yer almıyordu.

(AA/RÇ/GÜL)

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