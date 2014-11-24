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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, üçte ikisi açılan sandıklardan alınan resmi olmayan sonuçlar, adayların yeterli oy sayısına ulaşamadığını ve seçimlerin ikinci tura kaldığını gösteriyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, üçte ikisi açılan sandıklardan alınan resmi olmayan sonuçlar, adayların yeterli oy sayısına ulaşamadığını ve seçimlerin ikinci tura kaldığını gösteriyor.

24 Kasım 2014 Pazartesi 09:18
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR, ADAYLARIN YETERLİ OY SAYISINA ULAŞAMADIĞINI VE SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA KALDIĞINI GÖSTERİYOR

Tunus, 24 Kasım 14 : Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, üçte ikisi açılan sandıklardan alınan resmi olmayan sonuçlar, adayların yeterli oy sayısına ulaşamadığını ve seçimlerin ikinci tura kaldığını gösteriyor.

Seçimin aralık ayında düzenlenmesi öngörülen ikinci turunda, oyların yüzde 42'sini alan Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisi Genel Başkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile yüzde 34 oy alan Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki'nin yarışacağı öngörülüyor. Sibsi ve Merzuki'nin seçim kampanyası sorumluları aracılığıyla ilk turda kazanamadıklarını açıkladıkları belirtiliyor.

Tunus'un demokratik yollarla seçilecek ilk cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan 27 adayın yarıştığı seçimlerde, Sibsi ve Baci arasında yüzde 8 gibi bir fark varken, iki aday da diğer rakiplerini açık ara farkla geride bıraktı. Alınan bilgilere göre, bu iki adayı yüzde 9 oy alan sosyalist çizgideki Halk Cephesi (PF) lideri Hamma Hammami izliyor.

İkinci tura kalan adayların, diğer adayları tercih eden seçmenlerden oy toplama yarışına girmeleri beklenirken, bu anlamda da Halk Cephesi'nin tabanının önemli olduğu belirtiliyor.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, tekrar oyların sayılmaya başlandığını kaydetti ancak sonuçlarda bir değişiklik beklenmiyor.

Kurul, seçime katılımın ülke içinde yüzde 53,73, yurt dışında yüzde 27 olduğunu duyurmuştu. 5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta, cumhurbaşkanlığı için 27 adayın yarışacağı bildirilmişti. Daha sonra 5 adayın çekildiği açıklanmış ancak bu kişilerin oy pusulalarında isimleri kaldırılmamıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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