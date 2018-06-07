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Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı

Tunus'un güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası açıklarında 3 Haziran'da gerçekleşen tekne kazasında 73 cesede ulaşıldı.

Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı

Tunus'un güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası açıklarında 3 Haziran'da gerçekleşen tekne kazasında 73 cesede ulaşıldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:14
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı

Tunus'un güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası açıklarında 3 Haziran'da gerçekleşen tekne kazasında 73 cesede ulaşıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tekne kazasının ardından başlayan arama çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinden bugüne 5 cesede daha ulaşıldığı ve denizden cansız bedenleri çıkartılan kişi sayısının 73'e yükseldiği belirtildi. 

Öte yandan başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan STK temsilcileri, yasa dışı göçmen teknesi kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma gösterisi düzenledi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu isimli sivil toplum kuruluşunun çağrısına yanıt veren yasa dışı göç kurbanlarının yakınları ve sivil toplum aktivistleri, üzerinde "Cumhurbaşkanı, soruşturma komisyonu nerede?", "İki kelime: Çocuklarımız nerede?", "Kayıpların aileleri gerçekleri öğrenene kadar vazgeçmeyecek" yazan pankartların yanı sıra kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.  

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Başkanı Mesud Ramazani de burada yaptığı konuşmasında, mevcut hükümeti ve 2011 yılındaki devrimden sonra gelen hükümetleri eleştirerek, işsiz veya çalışan tüm gençlerin Tunus'un geleceğine ilişkin umudunu yitirdiğini ve bu tehlikeli yolculuğa atıldığını söyledi. 

Tunuslu gençlerin hayatını hiçe sayan insan kaçakçılarını lanetlediğini dile getiren Ramazani, Tunus'un güneyinde bu haftasonu yaşanan tekne faciasını Tunus'taki yasa dışı göç tarihinin en feci olayı şeklinde niteledi. 

Ramazani, ülkede 2011 yılından bugüne yasa dışı göç için Akdeniz'de yaklaşık 3 bin Tunuslu gencin kayıp olduğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini ifade etti. 

Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin 3 Haziran'da su alması sonucu battığı belirtilmişti. Arama kurtarma çalışmalarında çoğu Tunuslu olmak üzere farklı uyruklardan 68 kişinin sağ kurtarıldığı aktarılmıştı. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de dün yaptığı açıklamada yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin kapasitesinin çok üzerinde yolcuyla Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığını belirtmişti. 

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için insan kaçakçılarına 700 ile bin avro arasında değişen bir meblağ ödediği aktarılan açıklamada, tekne kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

Tunus İçişleri Bakanlığı da tekne kazasının ardından Kerkene Adası ve adanın bağlı olduğu Sfaks vilayetinden 10 üst düzey güvenlik yetkilisinin görevden alındığını açıklamıştı.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid dün tekne faciasında güvenlik zafiyeti olduğu tartışmalarının ardından, İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'i görevden almıştı.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 19:08
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