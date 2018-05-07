Tunus'ta Yerel Seçimler Katılım Oranı Yüzde 33,7

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin tarihindeki ilk şeffaf yerel seçimlerde katılım oranının yüzde 33,7'de kalmasıyla ilgili ülkedeki tüm siyasi aktörleri ders çıkarmaya davet etti.

Şahid, yayınladığı mesajında, seçimlere katılım oranının olumsuz bir gösterge olduğunu ve seçmenlerin sandığa gitmekteki isteksizliğiyle ilgili daha önce defalarca uyarılarda bulunduklarını belirterek, ülkedeki siyasi aktörleri bundan ders çıkarmaya çağırdı.

Siyasi tarafları demokrasi inşasında önemli unsur olan vatandaşın güvenini kazanmak için siyasi söylemlerini geliştirmeye çağıran Şahid, siyasi söylemin, seçmenlerin hayatına doğrudan etki eden "ekonomik durum ve ülkenin gereksinim duyduğu önemli reformlar" üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde birinci parti olan Nahda Hareketinin genel merkezinde kutlama yapıldı.

Parti Sözcüsü İmad el-Humeyri, Nahda Hareketi'nin "zaferinin arkasında partinin uzlaşı ve reform politikalarının" olduğunu belirterek, resmi olmayan sonuçlara göre Nahda'dan sonra Nida Tunus'un ikinci sırada yer almasının, Tunus demokrasisinde istenilen siyasi dengeyi sağlayacağını dile getirdi.

Nahda Hareketi ve Nida Tunus arasındaki karşılıklı uzlaşıya dayalı ilişkiyi hedef alan partilerin seçimlerde başarısız olduğunu belirten Humeyri, gençlerin katılım oranının düşük olmasının nedenleri üzerinde çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Tunus'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 33,7 olarak açıklanmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci olmuştu.

Seçimin kesin sonuçlarının ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

