Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tunceli'de zaman ayarlı bomba bulundu

Bir birahanenin girişinde polis tarafından fark edilen paketin içinden zaman ayarlı bomba çıktı...

Tunceli'de zaman ayarlı bomba bulundu

Bir birahanenin girişinde polis tarafından fark edilen paketin içinden zaman ayarlı bomba çıktı...

11 Kasım 2011 Cuma 09:58
Tunceli'de zaman ayarlı bomba bulundu
banner238

Bir birahanenin girişinde polis tarafından fark edilen paketin içinden zaman ayarlı bomba çıktı.

Tunceli'de bir birahanenin arka tarafına bırakılan zaman ayarlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Moğultay Mahallesi'nde bir birahanenin arka tarafında bulunan binanın zemin katında, birahanede çalışan personelin konakladığı pansiyonun giriş kapısının önünde şüpheli bir paketin olduğunun saat 08.30 sıralarında resmi polis ekipleri tarafından görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgede fiziki güvenlik tedbirleri alındığı ve olay yerine derhal bomba imha ekiplerinin intikal ettirildiği belirtildi.

Bomba imha ekibi tarafından usulüne uygun olarak gerekli müdahale yapılarak paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı, patlama sonrasında yapılan inceleme neticesinde şüpheli paketin, zaman ayarlı, el yapımı patlayıcı madde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Vatandaşların duyarlı davranışı, Tunceli polisinin de zaman kaybetmeksizin anında yapmış olduğu müdahale ve çevre güvenliğini alınması sayesinde kontrollü patlama esnasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, konuyla ilgili adli tahkikatın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatıldığı bildirildi.

Son Güncelleme: 11.11.2011 09:58
Anahtar Kelimeler:
PKKBombaTürkiyePolisTunceliKCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim