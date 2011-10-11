Tunceli'de Çatışma.

Terörist saldırının gerçekleştiği Çemişgezek ilçesinde incelemede bulunan Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 21.10 sıralarında teröristlerce Çemişgezek ilçe

merkezindeki emniyet amirliği binasına ve lojmanlarına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi.



Vali Taşkesen, düzenlenen operasyonlarda 1 uzman çavuş ile 1 askerin yaralandığını açıkladı.

yaralanan güvenlik görevlilerinin helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydeden Taşkesen, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Vali Taşkesen, çıkan çatışmada 2 teröristin de yaralı olarak bölgeden kaçtığını aktardı.

Öte yandan bölgede başlatılan operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor.