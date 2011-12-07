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Tuna Nehri Akmam Diyor

Tuna Nehri'nin Su Seviyesi 1 Metre Civarına Düştü

Tuna Nehri Akmam Diyor

Tuna Nehri'nin Su Seviyesi 1 Metre Civarına Düştü

07 Aralık 2011 Çarşamba 14:52
Tuna Nehri Akmam Diyor
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İhtişamı ile mehter marşlarına bile ilham kaynağı olan ve adına "Tuna Nehri akmam diyor'' diye şiirler yazılan Tuna Nehri'nin su seviyesinin en son 50 yıl önce bu kadar azaldığı açıklandı.

Macaristan Gemi Taşımacıları Birliği Başkanı Botond Szalma, ortalama derinliği 3,5 metre olan Tuna Nehri'nin su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehirde gemi taşımacılığının yapılamadığını, bu nedenle zararlarının milyonlarca doları bulduğunu kaydetti.

Başkent Budapeşte'de turistlerin büyük rağbet gösterdiği tekne turlarının dahi yapılamadığını açıklayan Macar yetkililer, su seviyesinin kritik boyutlara düşmesiyle birlikte nehirde küçük adacıkların oluştuğunu, bu duruma daha önce şahit olmayan Budapeştelilerin sık, sık nehir kıyısına inerek fotoğraf çektirdiğini belirttiler.

Macar meteoroloji yetkilileri, geçen günlerde yağan yağmurların nehrin su seviyesini 20 santimetre yükselttiğini, ancak nehir suyunun normal haline gelebilmesi için sağanak yağışa ihtiyaç olduğunu, gelecek günlerde de fazla yağış beklenmediğini açıkladı.

Son Güncelleme: 07.12.2011 14:52
Anahtar Kelimeler:
YagmurMeteorolojiTuna Nehri
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