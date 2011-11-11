TÜM SEFERLER İPTAL

Gölcük seferini yaparken kaçırılan Kartepe isimli deniz otobüsünün bir ara yönünü Yalova’ya çevirmesi üzerine iskelede alınan önlemler devam ediyor. Yalova iskelesinden saat 21.30'dan itibaren seferler iptal edildi.



Yalova İskelesi’nde polisler, sivil savunma araçları ambulanslar hazır bekletiliyor. Olağanüstü durum sebebiyle 21.30 Pendik seferi de dahil olmak üzere İDO seferleri iptal edildi.



İskele terminal binasına gelen vatandaşlar seferlerini iptal olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. İskelede bekleyiş devam ederken iç bölüme gazeteciler dışında kimse alınmıyor.