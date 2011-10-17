Tüm gücümüzle karşılık veririz!

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçisine suikast planı düzenlemekle suçlanan İran'ın “baskılara ödün vermeyeceğini" ve “tüm gücü ile karşılık vereceğini” söyledi.

Halka hitaben konuşan Hamaney, iddiaların bir “Amerikan senaryosu" olduğunu ifade ederek, “Biz bu senaryonun arkasında nelerin olduğunu dikkatlice izliyoruz. Yapılan herhangi bir komploya İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm gücü ile karşılık vereceğini bilsinler" diye konuştu.

Her türlü komploya karşı direneceklerini ve kimse en küçük ödün bile vermeyeceklerini belirten İran lideri, “Baskı yaparak ödün almayı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İran son 32 yıl içinde kimseye ödün vermeyeceğini göstermiştir" dedi. Amerikalı yetkilileri siyasi veya güvenlikle ilgili her hangi uygunsuz bir hareket yapmamaları konusunda uyaran İran lideri, yapıldığında İran tarafından keskin ve kararlı bir karşılık bulacaklarını kaydetti.

Suçlamaların “şeytani bir niyet" taşıdığını savunan Ayetullah Hamaney, Amerika'nın İran'a yönelik iddialarının arkasında yatan hedeflerden birinin dikkatleri Wall Street hareketinden başka yöne çekmek olduğunu ileri sürdü.