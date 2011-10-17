Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tüm gücümüzle karşılık veririz!

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçisine...

Tüm gücümüzle karşılık veririz!

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçisine...

17 Ekim 2011 Pazartesi 07:58
Tüm gücümüzle karşılık veririz!
banner238

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçisine suikast planı düzenlemekle suçlanan İran'ın “baskılara ödün vermeyeceğini" ve “tüm gücü ile karşılık vereceğini” söyledi.

Halka hitaben konuşan Hamaney, iddiaların bir “Amerikan senaryosu" olduğunu ifade ederek, “Biz bu senaryonun arkasında nelerin olduğunu dikkatlice izliyoruz. Yapılan herhangi bir komploya İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm gücü ile karşılık vereceğini bilsinler" diye konuştu.

Her türlü komploya karşı direneceklerini ve kimse en küçük ödün bile vermeyeceklerini belirten İran lideri, “Baskı yaparak ödün almayı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İran son 32 yıl içinde kimseye ödün vermeyeceğini göstermiştir" dedi. Amerikalı yetkilileri siyasi veya güvenlikle ilgili her hangi uygunsuz bir hareket yapmamaları konusunda uyaran İran lideri, yapıldığında İran tarafından keskin ve kararlı bir karşılık bulacaklarını kaydetti.

Suçlamaların “şeytani bir niyet" taşıdığını savunan Ayetullah Hamaney, Amerika'nın İran'a yönelik iddialarının arkasında yatan hedeflerden birinin dikkatleri Wall Street hareketinden başka yöne çekmek olduğunu ileri sürdü.

Son Güncelleme: 17.10.2011 07:58
Anahtar Kelimeler:
IranBüyükelçiAliSuudiAyetullah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim