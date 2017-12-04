TÜM DÜNYAYA REZİL ETTİ

Bournemouth'tan Manchester'a giden trende yanındaki adamın anlattığı aldatma hikayesine kulak misafiri olan Emily Shepherd, bunu Twitter'da paylaştı.İngiltere'de yaşayan Emily Shepherd, Bournemouth'tan Manchester'a trenle yolculuk yapıyordu. O sırada yan tarafında gerçekleşen sohbete kulak misafiri oldu. İsminin Ben olduğunu öğrendiği adam erkek arkadaşlarına sevgilisini nasıl aldattığını anlatıyordu.Adamın övüne övüne bunu anlatmasına sinirlenen genç kadın Twitter'dan “Eğer şu an Bournemouth Manchester treninde Ben adında bir erkek arkadaşınız varsa, arkadaşlarına sizi nasıl aldattığını anlatıyor.Atın onu gitsin!” yazdı. 26 bin kişi bu mesajı paylaştı ve Ben'in kız arkadaşının bu durumdan haberdar olmasını istedi.Bazı kişiler ise özel hayatın gizliliğini bozduğu için Emily'nin tweet'ini eleştirdi. Cuma sabahı atılan tweet binlerce kullanıcıya ulaşsa da Ben'in kim olduğu ortaya çıkmadı.