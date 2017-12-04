FLAŞ HABER

Tüp Gaza Zam

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Aralık 2017 Pazartesi 17:01

TÜM DÜNYAYA REZİL ETTİ

Trende yanında oturan adamın aldatma hikayesini duydu...

TÜM DÜNYAYA REZİL ETTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Bournemouth'tan Manchester'a giden trende yanındaki adamın anlattığı aldatma hikayesine kulak misafiri olan Emily Shepherd, bunu Twitter'da paylaştı.

İngiltere'de yaşayan Emily Shepherd, Bournemouth'tan Manchester'a trenle yolculuk yapıyordu. O sırada yan tarafında gerçekleşen sohbete kulak misafiri oldu. İsminin Ben olduğunu öğrendiği adam erkek arkadaşlarına sevgilisini nasıl aldattığını anlatıyordu.

Adamın övüne övüne bunu anlatmasına sinirlenen genç kadın Twitter'dan “Eğer şu an Bournemouth Manchester treninde Ben adında bir erkek arkadaşınız varsa, arkadaşlarına sizi nasıl aldattığını anlatıyor.

Atın onu gitsin!” yazdı. 26 bin kişi bu mesajı paylaştı ve Ben'in kız arkadaşının bu durumdan haberdar olmasını istedi.

Bazı kişiler ise özel hayatın gizliliğini bozduğu için Emily'nin tweet'ini eleştirdi. Cuma sabahı atılan tweet binlerce kullanıcıya ulaşsa da Ben'in kim olduğu ortaya çıkmadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek, Cenazesinde Uyandı! Bebek, Cenazesinde Uyandı!
Arkadaşını Kurtarmak İçin 150 Metrelik Uçurumdan Atladı Arkadaşını Kurtarmak İçin 150 Metrelik Uçurumdan...
Havaalanında El Bagajından 200 Hamam Böceği Çıktı Havaalanında El Bagajından 200 Hamam Böceği Çıktı
VAHŞET! VAHŞET!
SAATTE BİR 4 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SAATTE BİR 4 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar Tükendi Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bebek, Cenazesinde Uyandı!
Bebek, Cenazesinde Uyandı!

Haberi Oku