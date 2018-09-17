Tüketiciler Derneği Marketlerde Kontrol Yapacak

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin çarşamba gününden itibaren alışveriş merkezlerinde kontrol başlatacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Işık, KKTC genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrollerinin yapılacağını belirtti.

Işık, alışveriş merkezlerinde ürünlerin etiketsiz, fahiş fiyatla, süresi geçmiş, gramajının altında, cins, içerik ve çeşidi belirsiz, hileli, sahte markalı, kanserojen ciddi tehlike içeren, ürünlerin satışta olup olmadığına ayrıca gıda güvenliğine uyulup uyulmadığına bakılacağını kaydetti.

Işık, yürürlükteki yasalara aykırı olarak satış yaptığı tespit edilen işyerlerinin teşhir edileceğini belirtti.

