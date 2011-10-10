Tuğgeneral Kenan Çoygun çarşamba günü anılacak.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Bayraktarı (Bozkurt), emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde, Çarşamba günü saat 10.00’da Kırıkkale Mücahitler Evi’nde düzenlenecek

törenle anılacak.

TMT Derneği ve Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, 5 yıl önce Ankara’da hayatını kaybeden Kenan Çoygun’un 1962 - 1967 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı’nın başında

unutulmaz değerli hizmetler verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “EOKA tedhiş örgütünün ENOSİS amaçlı saldırılarının yoğun yaşandığı ve varoluş mücadelemizin en kritik günlerinde bizlerle kader birliği yapan Kenan Çoygun, Kıbrıs Türk halkının kalbinde ve

tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır” denildi.

Açıklamada, anma törenine TMT Derneği, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği mensupları, dava arkadaşları yanında halkın da davetli olduğu bildirildi.

Açıklamada, anma törenini müteakip “TMT 50.Yıl Anı Madalyonu” takdimi yapilacağı da belirtildi.