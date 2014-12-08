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Tuğçe'ye Yumruk Atan Genç..

Almanya’da tacize uğrayan iki genç kıza yardım eden ve ardından uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’a yumruk atan gencin olay gecesi alkollü olduğu bildirildi.

Tuğçe'ye Yumruk Atan Genç..

Almanya’da tacize uğrayan iki genç kıza yardım eden ve ardından uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’a yumruk atan gencin olay gecesi alkollü olduğu bildirildi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:07
Tuğçe'ye Yumruk Atan Genç..
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Tuğçe'ye yumruk atan genç 10 yıla kadar hapisle yargılanacak
Almanya’da tacize uğrayan iki genç kıza yardım eden ve ardından uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’a yumruk atan gencin olay gecesi alkollü olduğu bildirildi.

Der Spiegel dergisinin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 15 Kasım’dan bu yana gözaltında bulunan 18 yaşındaki Sanel M’ye olay gecesi yapılan Alkol testinde 1,40 promil alkollü olduğu belirlendi.




Olaydan yaklaşık iki saat sonra polis tarafından gözaltına alınan gencin aşırı alkol almasına rağmen bilincinin yerinde olduğu kaydedildi.

GENÇLİK MAHKEMESİNDE YARGILANABİLİR
3 Aralık’ta toprağa verilen Tuğçe Albayrak’ın ailesinin avukatı Macit Karaahmetoğlu, basına yaptığı açıklamada, zanlının henüz 18 yaşına girmesi nedeniyle davanın gençlik mahkemesinde görüleceğini tahmin ettiğini bildirdi.

2012-2014 arasında hırsızlık ve darp gibi suçlardan sabıkası bulunan Sanel M’nin suçlu bulunması halinde 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Der Spiegel dergisi, ailesi Sırbistan’ın Sancak bölgesinden göç eden Sanel M’nin birkaç yıldır okulu aksattığını ve birlikte hareket ettiği gençlerle bazı suçlara karıştığını yazdı.

Zanlının olaydan bir süre önce 18 yaşına girdiği, olay gecesi arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı kaydedildi.

Sanel M’nin Offenbach'ta bir restoranın otoparkında yumruk attığı Tuğçe Albayrak, sırt üstü yere düşerek başını zemine vurmuş ve beyin kanaması geçirmişti. Albayrak’ın beyin ölümü 26 Kasım'da gerçekleşmiş, doktorların bir umut kalmadığını belirtmeleri üzerine 23 yaşına girdiği 28 Kasım’da yaşam destek ünitesinden çıkartılmıştı.

Tuğçe Albayrak gösterdiği medeni cesaret nedeniyle Almanya kamuoyunda büyük takdir toplamış, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. 

Son Güncelleme: 08.12.2014 10:09
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Tuğçeye Yumruk Atan Genç 10 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
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