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Tuğçe’ye Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Almanya'nın Offenbach kentinde, bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın bir fast food restoranın otoparkında uğradığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tuğçe’ye Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Almanya'nın Offenbach kentinde, bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın bir fast food restoranın otoparkında uğradığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:53
Tuğçe’ye Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
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Tuğçe’ye saldırı anı güvenlik kamerasında
Almanya'nın Offenbach kentinde, bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın bir fast food restoranın otoparkında uğradığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


İŞTE O ANLAR/VİDEO



BILD Online'nin yayınladığı görüntülerde, otoparktan uzaklaştırılmaya çalışılan saldırganların restorandan çıkan Tuğçe'nin bulunduğu yere yönelmesi ve burada yaşanan itişmelerin ardından saldırıya uğrayan Tuğçe’nin yere yığılması yer alıyor. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tuğçe'nin yere yığılmasının ardından saldırganların olay yerinden koşarak uzaklaştıkları görülüyor.



15 Kasım Cumartesi günü bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken uğradığı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım Cuma günü yaşamını yitiren Tuğçe Çarşamba günü toprağa verilecek. Gösterdiği medeni cesaretle gönüllere taht kuran Tuğçe'yi son yolcuğuna binlerce kişinin uğurlaması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 11:56
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