Tsk İdlib’de Son Ateşkes Gözlem Noktasını Kurdu

İdlib, 16 Mayıs 18 (.):Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktaları kurulması çalışmalarını tamamladı.TSK, Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017\'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.İdlib\'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK konvoyu İdlib\'in güneybatı kırsalındaki Cisreş-Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyünde 11 nolu 12. gözlem noktasını kurdu. Söz konusu gözlem noktası, Hama\'nın kuzeyi ve Lazkiye kırsalındaki muhaliflerile Beşşar Esed rejimi güçlerinin cephe hatlarını gözleyecek. Böylelikle İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yapılması planlanan 12 gözlem noktasının kurulumu tamamlandı.Son gözlem noktasının kurulmasıyla, İdlib\'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib\'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.TSK\'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların bir kaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.(AA/FG) FOTOĞRAFLI