TSK çekilecek, peşmerge yerleşecek! Türkiye, Barzani’ye sürekli nokta operasyonu yapma talebini iletti.

PKK’nın kontrolünden alınan bölgelerin de peşmergeye verilmesi için anlaşma yolunda olduğu belirtiliyor. Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik başlattığı sınırötesi operasyonu sürdüren Türkiye’nin, operasyondan önce Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile yaptığı görüşmelerin ve PKK konusunda vardığı anlaşmanın detayları açığa çıktı. Türkiye’nin, Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’den, Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine sürekli nokta operasyon yapma imkanlarının oluşturulmasını talep ettiği ve Türk askeri ile ortak operasyona yanaşmayan Barzani’nin bu talebi olumlu karşıladığı anlaşıldı.

Varılan uzlaşmaya göre, peşmergeler, nokta operasyonlarını zamana yayarak sürdürecek olan askerin olası PKK saldırılarına karşı korunmasını sağlayacak ve Türkiye ile sürekli istihbarat sağlayacak. Bölgede PKK’nın kontrolünde bulunan yerlerde alan hakimiyeti sağlamayı amaçlayan Türkiye’nin oluşturacağı geçisi üs bölgelerine, asker çekildikten sonra peşmerge yerleşecek. Türkiye, Barzani’den, özellikle geçmiş yıllardaki sınırötesi operasyonlarda oluşan, “Peşmerge PKK’ya destek veriyor” algısının kırılmasını da istedi. Milliyet’in ulaştığı başlıca detaylar şöyle: Bağdat ve Erbil’de başlayan, Ankara’da detaylandırılan görüşmelerde, TSK’nın sınırötesi operasyonunun kapsamı, operasyon sonrasında nasıl hareket edileceği gibi konular masaya yatırıldı.

Önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başbakanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile yapılan görüşmelerde yürütülecek ortak faaliyetler ve operasyonlar, peşmergenin bu konulardaki pozisyonu ele alındı.

Türkiye’nin talepleri Alınan bilgiye göre, görüşmelerde, Türkiye, Barzani’den şu taleplerin karşılanmasını istedi:

- Büyük bölümü sınır hattında yer alan, peşmerge ve TSK’nın kontrolünde olmayan alanların örgütten temizlenmesi için Kuzey Irak topraklarında nokta operasyonlarına izin verilmesi.

- Buralarda güvenlik güçlerinin kontrolünde olmayan alanlara askerin yerleşmesi ve geçici üsler oluşturmasına izin verilmesi.

- Dağlık bölgelerin stratejik noktalarında üstlenen peşmergelerin operasyon yapan TSK’nın faaliyetlerini engellememesi ve askerin bölgeye yayılmasına karşı zorluk çıkarmaması.

- PKK’nın kontrol altında tuttuğu ve “Medya Savunma Alanları” olarak adlandırdığı bölgeler operasyonla temizlendikten sonra bu yerlerin kontrolünün peşmerge tarafından sağlanması. Buna karşılık, Kürt yönetimi ise masaya şu seçenekleri getirdi: Kürtlerin talepleri

- Kürdistan bölgesi topraklarının komşu ülkelere saldırma üssü olarak kullanılmasını izin vermeyeceğiz. Bunun için işbirliğine hazırız.

- Peşmerge güçleri çatışmalara katılmayacak ve bu türden isteklere yanıt vermeyecek.

- Peşmergenin PKK’ya yardım ettiği iddiası kesinlikle doğru değildir. Bu algının kırılmasına yönelik gerekli adımlar atılacak.

- Operasyona rağmen, sorun askeri yöntemlerle çözülmez. Tek yol, barışçıl siyasi çözümdür. Abdullah Öcalan’ın durumu iyileştirilsin, ev hapsi ya da serbest bırakılması konusunda çalışmalar yapılsın.

- Kesilen müzakerelere devam edilsin.

- Kuzey Irak’taki hedeflerin de temizlenmesiyle, sınır hattında ilan edilmemiş bir tampon bölge oluşturulacak.

- Bu kapsamda, PKK uzun vadede Şemdinli’nin karşısında bulunan Hakurk ile İran sınır hattı üzerinde uzanan Xınere ve Kandil alanına hapsedilecek ve nokta operasyonlarla etkisizleştirilecek.