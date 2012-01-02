TSK Asker Sayısını Açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 452 bin 675, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 201 bin 118 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 4 bin 192 askeri personel olduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 329, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 33, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 2 general/amiral olduğu belirtilerek; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 33 bin 788, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 5 bin 491 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 594 subay olduğu kaydedildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 71 bin 475 astsubay olduğu da ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 22 bin 591, Sahil Güvenlik

Komutanlığı'nda ise bin 401 astsubay bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 24 bin 434 uzman jandarma olduğu ifade edilen açıklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 34 bin 282 uzman erbaş, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 6 bin 551, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 589 uzman erbaş olduğu belirtildi.

Uzman personel sayısının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde toplam 139 bin 874, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 59 bin 100 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2 bin 586 olduğu bildirildi. Yedek subay sayısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 5 bin 384 olarak açıklanırken; Jandarma Genel Komutanlığı'nda 702, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 13 yedek subay bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, erbaş ve er sayısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için 307 bin 417, Jandarma Genel Komutanlığı için 141 bin 316 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bin 593 olduğu belirtilerek, yükümlü personel toplamının ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 3123 bin 801, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 142 bin 18 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bin 606 olduğu kaydedildi. Askeri personel toplamının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 452 bin 675, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 201 bin 118, Sahil Güvenlik

Komutanlığı'nda 4 bin 192 olduğu bildirildi.

TSK bünyesindeki sivil memur/işçi sayısının ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 49 bin 154, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 204 bin 860 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 5 bin 70 olduğu açıklandı.

TSK personel mevcudu toplamı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 501 bin 829, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 204 bin 860 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 5 bin 70 olarak bildirildi.