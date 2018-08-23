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Trump’tan ‘tehdit’ gibi piyasa uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hakkında çıkan "yargılanacak" iddialarına cevap vererek, "Size şunu söyleyeyim: Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir" dedi.

Trump’tan ‘tehdit’ gibi piyasa uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hakkında çıkan "yargılanacak" iddialarına cevap vererek, "Size şunu söyleyeyim: Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir" dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 22:24
Trump’tan ‘tehdit’ gibi piyasa uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hakkında çıkan "yargılanacak" iddialarına cevap vererek, "Size şunu söyleyeyim: Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir" dedi.

Amerikan Fox News kanalında yayınlanan bir programa katılan Trump, hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kendisinin ABD Başkanı olarak özellikle ekonomi alanında çok iyi iş çıkardığını savunan Trump, “Harika bir iş çıkaran birini nasıl yargıya gönderebilirsiniz bilmiyorum.” ifadesini kullandı.

“PİYASALAR ÇÖKER, HERKES FAKİRLEŞİR”

Sözlerinin devamında Trump, Amerikan piyasalarını kastederek, “Size şunu söyleyeyim: Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir” şeklinde konuştu. Trump ayrıca kendisinin ekonomi yönetimi sayesinde özellikle borsada çok iyi bir seviye yakalandığını savunarak, “Bu olmadan rakamların nasıl da tersine gideceğine inanamazsınız” yorumunu yaptı. Eski avukatı Michael Cohen’in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olması ve mahkeme ile iş birliği yapacağını açıklaması üzerine Trump, Cohen’e yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

SUS PAYI İDDİALARI

Trump’ın eskiden ilişki kurduğu iki kadına seçim döneminde sus payı olarak para ödediğini iddia eden Cohen’in sözleri, Trump’ın bu konuda kamuoyuna yalan söyleyip söylemediği tartışmasına neden olmuştu. Cohen, iki kadına ödemeyi Trump’ın direktifi doğrultusunda yaptığını öne sürmüştü.

Amerikan medyasına konuşan kimi uzmanlar, Trump’ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini savunuyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini iddia ediyor.

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