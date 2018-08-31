Trump’tan Rahip Brunson’la İlgili Yeni Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, başta Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu ancak Brunson konusunda Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Trump, "Bu konunun nasıl çözüleceğini göreceğiz. Bence iyi bir şekilde çözümlenecek" diye konuştu.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.