Trump’tan NATO’dan çıkma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia edildi.



Almanya resmi haber ajansı DPA'ya göre, Trump, savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulundu.



NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Trump'ın sert çıkışının NATO ortaklarıyla düzenlenen oturumda rahatsızlığa neden olması üzerine liderler, Gürcistan ve Ukrayna ile yapılan toplantıya ara verdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29 lideri olağanüstü oturumda bir araya getirdi.



Toplantı öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarında ilk olarak yüzde 2 taahhüdünü "anında" karşılaması gerektiğini belirterek, bu barajın da yüzde 4'e yükseltilmesi gerektiğini belirtmişti.



