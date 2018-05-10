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Trump’tan medyaya “akdreditasyonu geri alma” tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede birçok olumlu gelişme olmasına karşın ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili olumsuz haber yapmasından şikayet ederek,

Trump’tan medyaya “akdreditasyonu geri alma” tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede birçok olumlu gelişme olmasına karşın ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili olumsuz haber yapmasından şikayet ederek,

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:18
Trump’tan medyaya “akdreditasyonu geri alma” tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede birçok olumlu gelişme olmasına karşın ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili olumsuz haber yapmasından şikayet ederek, "Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" değerlendirmesini yaptı.


ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili sürekli "yalan haberler" ürettiğini savunan Trump, açıklamasında, "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" ifadelerini kullandı.

AKREDİTASYON TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Akreditasyon konusundaki açıklaması dikkatleri çeken Trump, özellikle CNN, Washington Post, NBC ve New York Times gibi liberal Amerikan medyasından eleştiri topladı.

Amerikan CNN kanalı Trump'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunurken, Trump'ın göreve geldiğinden bu yana medya ile sorunlar yaşadığına dikkati çekti. Trump'ın bazı medya kuruluşlarının ya da bazı muhabirlerin akreditasyonlarını iptal etmeyi daha önce de düşündüğü iddia edilen haberde, bunun çok yanlış bir adım olacağı kaydedildi.

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

SÖZCÜ SANDERS'TAN YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları, "Bugün sizin önünüzde durup sorularınızı yanıtlıyorum. Aynı şekilde Başkan Trump da daha iki saat önce basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Biz, medyaya son derece açık bir Beyaz Saray'ız ve basın özgürlüğünü savunuyoruz. Ancak bazı yalan haberler gerçekten çok çirkin." şeklinde cevapladı.

8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerini kazandığı dönemden itibaren ana akım Amerikan medyasıyla tartışmalar yaşayan ve Twitter hesabından sıksık medyayı eleştiren Trump, hakkındaki haberlerin çoğunun "yalan haber" olduğunu savunuyor ve bu haberleri yapan medya gruplarını dürüst olmamakla suçluyor.

Son Güncelleme: 10.05.2018 10:34
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