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Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore’ye teşekkür etti.

Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore’ye teşekkür etti.

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü!

 ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore’ye teşekkür etti.


Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kuzey Kore, 12 Haziran’daki Büyük Zirve Buluşması’ndan önce bu ay nükleer test sahasını boşaltacağını duyurdu. Teşekkür ederim, zekice bir adım ve zarif bir jest.” ifadelerine yer verdi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a ziyarette bulunmuş, ülkede tutuklu üç ABD vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamıştı.


Pompeo ayrıca Kuzey Kore yönetimiyle, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin 12 Haziran’da Singapur’da yer almasını kararlaştırmıştı.


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı bildirilmişti. 


Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.


Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim, Çin'e resmi ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

 


Son Güncelleme: 13.05.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzeyKoreövgü
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