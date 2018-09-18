Trump’tan Kıbrıs’ta İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyona Destek

ABD Başkanı Donald Trump, Kıbrıs’ın, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini vurguladı.

Rum kaynaklara göre, Trump, Güney Kıbrıs’ın yeni Washington Büyükelçisinin güven mektubunu sunması sırasında yaptığı konuşmada, iki ülkenin, Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın sağlanması konusundaki ortak ilgisine vurgu yaptı.

Trump, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni “hassas coğrafyadaki değerli ortağı” olarak tanımlayarak, ikili ilişkileri güçlendirmeyi arzuladığını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümlenmesi umudunu dile getiren Trump, ülkesinin, adanın iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini yineledi