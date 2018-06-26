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Trump’ın hedefinde Harley-Davidson var

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını eleştirdi.Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden dolayı aldığı kararla kendisini şaşırttığını belirtti.

Trump’ın hedefinde Harley-Davidson var

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını eleştirdi.Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden dolayı aldığı kararla kendisini şaşırttığını belirtti.

26 Haziran 2018 Salı 07:16
Trump’ın hedefinde Harley-Davidson var

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını eleştirdi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden dolayı aldığı kararla kendisini şaşırttığını belirtti.

“HARLEY-DAVİDSON TESLİM BAYRAĞINI ÇEKTİ”

Amerikalı şirketlerin sabırlı olması gerektiğini ima eden Trump, "Tüm şirketler arasında Harley-Davidson'ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB'ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Trump'ın bu paylaşımını, AB'nin misilleme tarifelerinden olumsuz etkilenecek şirketleri Harley-Davidson'ı izlemekten alıkoyma çabası olarak değerlendirdi.

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AB, Beyaz Saray'ın çelik ve alüminyum vergilerine karşılık motosiklet, yat, tekne, tüp, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya 22 Haziran'da başlamıştı.

KARAR HARLEY-DAVİDSON HİSSELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Harley-Davidson, haftanın ilk gününde, AB'nin uygulamaya başladığı gümrük vergilerinden etkilenmemek için Avrupa pazarına yönelik üretimini ABD dışına çıkarma kararı aldığını ilgili otoritelere bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB'ye ihraç edilen Harley-Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle motosikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı kaydedildi.

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, söz konusu açıklama sonrasında günü yüzde 6 civarında değer kaybıyla tamamladı.

 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 10:19
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