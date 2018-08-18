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Trump’ın açıklamasının ardından o gazeteye bombalı saldırı tehdidi

Boston Globe gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da diğer gazetelerle işbirliği içinde olduğu tweetini attıktan sonra sonra bomba tehdidi aldı.

Trump’ın açıklamasının ardından o gazeteye bombalı saldırı tehdidi

Boston Globe gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da diğer gazetelerle işbirliği içinde olduğu tweetini attıktan sonra sonra bomba tehdidi aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:32
Trump’ın açıklamasının ardından o gazeteye bombalı saldırı tehdidi

Boston Globe gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da diğer gazetelerle işbirliği içinde olduğu tweetini attıktan sonra sonra bomba tehdidi aldı.


 

ABD genelinde dün 300'den fazla haber kuruluşu, Boston Globe gazetesi öncülüğünde koordineli bir çalışma ile basın özgürlüğü ve Trump yönetimi tarafından medyaya yapılan saldırılar hakkında yazılar yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Boston Globe gazetesinin diğer gazetelerle işbirliği içinde olduğuna dair tweet attı. Trump'ın açıklamasından sonra Boston Globe'a bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu. Yerel ve federal yetkililer gazete için güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Boston Globe gazetesi geçtiğimiz hafta Trump'ın medyaya yönelik giriştiği savaşa karşı (Enemy Of None) 'kimsenin düşmanı değil' sloganı ile ülke genelinde bir kınama hareketi başlatılması çağrısında bulunarak öncülük yapmıştı. The Boston Globe gazetesi bomba tehdidi yapıldığı gün, Başkan Trump'ın, basına yönelik saldırılarını kınayan bildiriye öncülük ederek özgür basın kampanya başlattığını bildirdi.

Boston polisi yaptığı açıklamada, tehdidin çok ciddi olmadığını buna rağmen gazete binasının etrafında ek tedbirler alındığını ve sürekli devriye ekiplerinin bölgede gezdiklerini açıkladı.

The Globe gazetesi sözcüsü yaptığı açıklamada, gazeteye yapılan tehdidi doğruladı. Sözcü, Trump’ın söylediklerinin endişe verici olduğunu, basın mensuplarını Amerikan halkının düşmanı gibi göstermenin medyaya karşı yapılan en büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Trump, geçtiğimiz hafta ABD medyasında yer alan bazı haberleri "sahte haber" diye nitelemiş ve gazetecilere "halk düşmanı" diyerek saldırmıştı. FBI'ın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtildi.

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