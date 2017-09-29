Trump Yönetiminin Yeni Seyahat Kısıtlamaları

G5 SAHEL GÜCÜ, ABD'NİN ÇAD'I, SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANAN ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARTMASINI İSTEDİ

Encemine, 29 Eylül 17 : G5 Sahel Gücü, ABD'nin, terörle mücadelede önemli rol oynayan Çad'ı seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesinden çıkartması gerektiğini bildirdi.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 Sahel Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesine Çad'ı da eklemesinin, terörle mücadele ve Sahel bölgesinde güvenliğin sağlanması konusunda Çad'ın attığı adımlarla uyuşmadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen G5 Sahel Gücü Başkanı ve Mali Devlet Başkanı İbrahim BubakarKeita, ABD'nin verdiği kararın Çad'ın Sahel bölgesindeki etkinliğini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarasında bulunarak Çad'ın söz konusu "seyahat yasaklı ülkeler listesinden" çıkarılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere seyahat yasağı ve kısıtlamaları öngören yeni bir karara 24 Eylül'de imza atmıştı.

Yeni kararla ABD'ye seyahatlerine kısıtlama ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkelerin vatandaşları İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela oldu. Seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesinden Sudan çıkarılırken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad listeye eklendi.

(AA/ÖZ/ŞEB)