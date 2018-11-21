banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92333
ALTIN
210.715
DOLAR
5.3442
STERLİN
6.8469
EURO
6.0994
YÖDAK nereye gidiyor!
YÖDEK NEREYE GİDİYOR!
Salih Miroğlu yarın anılıyor
SALİH MİROĞLU YARIN ANILIYOR
Özker Özgür yarın anılıyor
ÖZKER ÖZGÜR YARIN ANILIYOR
Denktaş: Dedikodu dönemi kapanmıştır!
DENKTAŞ: DEDİKODU DÖNEMİ KAPANMIŞTIR!
banner282

"trump Yönetimi Kaşıkçı Cinayeti Konusunda Tutarlı Bir Cevap Veremedi"

USA TODAY, TRUMP YÖNETİMİNİN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ KONUSUNDA HALA TUTARLI BİR CEVAP VEREMEDİĞİNİ YAZDI

"trump Yönetimi Kaşıkçı Cinayeti Konusunda Tutarlı Bir Cevap Veremedi"

USA TODAY, TRUMP YÖNETİMİNİN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ KONUSUNDA HALA TUTARLI BİR CEVAP VEREMEDİĞİNİ YAZDI

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:19

USA TODAY, TRUMP YÖNETİMİNİN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ KONUSUNDA HALA TUTARLI BİR CEVAP VEREMEDİĞİNİ YAZDI

New York, 21 Kasım 18 : ABD\'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı.

"Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine çıkan dış politika krizini çözmek için çabalıyor" başlıklı makalede, iç ve dış baskılara rağmen Trump\'ın Suudi Arabistan\'ın "anahtar bir müttefik" olduğu kartını oynamaya ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman\'ın dahlini gösteren kanıtları da küçümsemeye devam ettiği vurgulandı. 

Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price\'ın şu görüşlerine yer verildi:

“(Trump yönetiminin) Stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı. Özellikle Kongre\'den gelen baskıları dindirmek için bazı adımlar attılar ama basıncı azaltmak için vanayı her açtıklarında cinayette Suudi suç ortaklığını gösteren yeni kahredici açıklamalar geldi.”

Veliaht Prensi Bin Selman’ın cinayet emrini verdiği iddiasını içeren CIA raporunun geçen hafta medyaya sızmasıyla Trump, Kaşıkçı cinayeti hakkında yönetiminin bu hafta "tam bir rapor" açıklayacağını bildirmişti.

Makalede, birçok dış politika uzmanının Trump’ın vaat ettiği raporun tam bir hesap verebilirlik içermesi hususunda şüpheleri olduğu kaydedilerek, Brooking Enstitüsü’nde Orta doğu uzmanı Bruce Riedel’in "Yönetimin ayak diretip kaçamak cevaplar vereceğini tahmin ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

Bundan önceki 6 dışişleri bakanına danışmanlık yapmış Aaron David Miller’in, Trump yönetiminin, Veliaht Prens ve diğer Suudi kraliyet ailesi üyelerine hüsnüzanda "aşırıya gittiği" ifadesinin vurgulandığı makalede, "(Trump) Suudi Arabistan ile ilişkileri ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor. Ancak Kongredekilerin kafasında başka düşünceler var.” değerlendirmesi paylaşıldı.

Makalede, Kongrede her iki partiden de kıdemli senatörlerin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği ya da cinayetten bilgisi olduğu konusunda ikna olduklarına dikkat çekilerek, bazı milletvekillerinin "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında açıklanan 17 Suudi\'ye yaptırım kararına ek olarak Suudi Arabistan’a yapılacak milyar dolarlık silah satımını askıya alacak yasayı zorladıkları kaydedildi.

(AA/RU/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de
Çin'de "yapay ZekÂ" Dersleri Okul Müfredatına Giriyor
Abd Bombardıman Uçakları Güney Çin Denizi'nde
Abd Bombardıman Uçakları Güney Çin Denizi'nde
Irak'ta Balık Ölümlerinin Nedeni Açıklandı
Irak'ta Balık Ölümlerinin Nedeni Açıklandı
İspanya Brexıt Anlaşmasını Veto Edecek
İspanya Brexıt Anlaşmasını Veto Edecek
Trump'tan Kaşıkçı Açıklaması
Trump'tan Kaşıkçı Açıklaması
Güneş'e Çok Benzeyen Bir Yıldız Keşfedildi
Güneş'e Çok Benzeyen Bir Yıldız Keşfedildi
Dünyanın En Kirli Havası Hindistan'ın Delhi Kentinde
Dünyanın En Kirli Havası Hindistan'ın Delhi Kentinde
Fas'ta Hazreti Muhammed'in Doğum Yıl Dönümü Nedeniyle 792 MahkÛma Af
Fas'ta Hazreti Muhammed'in Doğum Yıl Dönümü Nedeniyle 792 MahkÛma Af
Rus kadınların güçlü olmasının nedeni açıklandı
Rus kadınların güçlü olmasının nedeni açıklandı
Londra Metro Trenlerini Alman Şirket Yenileyecek
Londra Metro Trenlerini Alman Şirket Yenileyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim