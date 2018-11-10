banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92839
ALTIN
213.032
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.1014
EURO
6.2205
Teskol 2 gün tutuklu kalacak
TESKOL 2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Ulaştırma Bakanlığın'dan yanlış bir uygulama
ULAŞTIRMA BAKANLIĞIN'DAN YANLIŞ BİR UYGULAMA
Cantaş ailesinin acı günü
CANTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Yüksekten düşen genç ağır yaralandı
Son Dakika
23 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI
banner282

Trump Ve Macron Suudi Arabistan\'dan Daha Fazla Bilgi İstedi

Paris, 10 Kasım 18 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirtildi.

Trump Ve Macron Suudi Arabistan\'dan Daha Fazla Bilgi İstedi

Paris, 10 Kasım 18 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirtildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:51
Trump Ve Macron Suudi Arabistan\'dan Daha Fazla Bilgi İstedi

Paris, 10 Kasım 18 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirtildi.

Fransız basınında, yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde, Macron ve Trump\'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri, cinayeti şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Haberlerde, iki liderin ayrıca Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu\'da istikrarsızlığı artırmasına ve Yemen\'de çözüm arayışlarını baltalayacak fırsatlar yaratmasına izin verilmemesi konusunda da fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Fransa\'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı\'nda açıklamalarda bulunmuş, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruyu, "Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibarıyla elimizde herhangi bir belge, bulgu yok ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren bunu hep söyledim, buraya gelen bu 15 kişi, şu anda artı 3\'le 18 tutuklu. Bu 18 kişi veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Kaldı ki, daha önce de söyledim, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı\'nın açıklaması oldu, şimdi inkar ediyorlar, \'Yapmadık\' diyorlar. Neydi o açıklama? Dedi ki, \'Yerel iş birlikçilerle bunu gerçekleştirdik, yerel iş birlikçilere bunu teslim ettik.\' Ben başından itibaren, ne dedim, kim bu yerel iş birlikçiler? Bunu açıklamanız lazım, bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz, bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyorlar." sözleriyle yanıtlamıştı.

Tapelerin, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere\'ye dinlettirildiğini dile getiren Erdoğan, "Bunu çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15\'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15\'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'daki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9'a Yükseldi
California'daki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9'a Yükseldi
Bm'den Yemen İçin Acil Çağrı
Bm'den Yemen İçin Acil Çağrı
Ruhani:
Ruhani: "abd İran Petrolünü Sıfırlayamayacağını İtiraf Etmiştir"
Şili'de Eski Genelkurmay Başkanı Hakkında Mahkumiyet Kararı
Şili'de Eski Genelkurmay Başkanı Hakkında Mahkumiyet Kararı
Sri Lanka'daki Siyasi Kriz… Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Parlamentoyu Feshetti
Sri Lanka'daki Siyasi Kriz… Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Parlamentoyu Feshetti
Tıp dünyası şokta! 3 çocuk, 8 torunu varken…
Tıp dünyası şokta! 3 çocuk, 8 torunu varken…
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Can Kaybı Artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Can Kaybı Artıyor
Trump'ın Göçmen İlticalarının Reddedilmesi Kararına Dava
Trump'ın Göçmen İlticalarının Reddedilmesi Kararına Dava
Ürdün'de Sel: 9 Ölü
Ürdün'de Sel: 9 Ölü
Trump'tan Macron'a
Trump'tan Macron'a "avrupa Birliği Ordusu" Tepkisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim