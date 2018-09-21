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Trump Ve Erdoğan New York\'ta Görüşecek Mi?

Washington, 21 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta başlıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme olup olmayacağı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemi ve Trump’ın ikili görüşmeleri konusunda açıklama yapan Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Trump’ın şu anki programında henüz böyle bir görüşmenin görünmediği ancak programın değişebileceği mesajını...

Trump Ve Erdoğan New York\'ta Görüşecek Mi?

Washington, 21 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta başlıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme olup olmayacağı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemi ve Trump’ın ikili görüşmeleri konusunda açıklama yapan Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Trump’ın şu anki programında henüz böyle bir görüşmenin görünmediği ancak programın değişebileceği mesajını...

21 Eylül 2018 Cuma 20:35
Trump Ve Erdoğan New York\'ta Görüşecek Mi?

Washington, 21 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta başlıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme olup olmayacağı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemi ve Trump’ın ikili görüşmeleri konusunda açıklama yapan Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Trump’ın şu anki programında henüz böyle bir görüşmenin görünmediği ancak programın değişebileceği mesajını verdi.

Nikki Haley’ye, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la BM Genel Kurulu sırasında görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Haley, “Erdoğan Başkan’a görüşme talebini gönderirse, Trump’ın değerlendireceği ve ona göre karar vereceğini” söyledi.

Beyaz Saray’ın 2 gün önce duyurduğu programa göre Başkan Trump, 25 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Trump 26 Eylül’de de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran konulu oturumu yönetecek.

Trump Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ikili görüşmeler yapacak.

ERDOĞAN’IN GÜNDEMİ HEM DİPLOMASİ HEM EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu programı Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Erdoğan, 23-27 Eylül 2018 tarihlerini kapsayan Amerika ziyareti çerçevesinde, New York’ta 24 Eylül’de düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Erdoğan "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak 73. Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul’a hitap edecek. Erdoğan, Brezilya, Amerika ve Ekvador devlet başkanlarının konuşmalarının ardından dördüncü sırada konuşacak. Aynı gün BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapacağı belirtildi ancak isim paylaşılmadı. Erdoğan, New York’ta yatırım bankalarının temsilcileri ve finans dünyasından oluşan 400 kişilik katılımcı grubuyla da buluşacak.

‏(VOA/FG)

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