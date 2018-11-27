Trump\'tan Yeni Uluslarası Televizyon Kanalı Kurma Çıkışı



ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "CNN, DÜNYA GENELİNDE ABD\'Yİ ADİL OLMAYAN VE YANLIŞ ŞEKİLDE GÜÇLÜ BİR SESLE TANITIYOR. ABD\'NİN KENDİ AĞINI OLUŞTURARAK KİM OLDUĞUMUZU DÜNYAYA GÖSTERMESİ İHTİMALİ DAHİL OLMAK ÜZERE BİR ŞEYLER YAPMAK GEREKİYOR, HARİKA!"



Washington, 27 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyon kanalının uluslararası alanda ABD\'yi "yanlış" tanıttığını belirterek, "ABD\'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göreve geldiğinden beri CNN televizyon kanalını hedef alan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası alanda yeni bir televizyon kanalı kurabileceklerinin sinyalini verdi.

CNN\'nin ABD\'de seyredilme oranının düşük olduğunu belirten Trump, "CNN International" adıyla uluslararası alanda yayın yapan kanalın ise fazla rakibinin olmadığını kaydetti.

Trump, "CNN, dünya genelinde ABD\'yi adil olmayan ve yanlış şekilde güçlü bir sesle tanıtıyor. ABD\'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor, HARİKA!" ifadesine yer verdi.

(AA/ÖZ/HÖ)

