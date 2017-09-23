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23 Eylül 2017 Cumartesi 08:45

Trump'tan Yeni Kuzey Kore Çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, &#34;Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım&#34; dedi.

Trump'tan Yeni Kuzey Kore Çıkışı
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ABD BAŞKANI TRUMP: "ROKET ADAM (KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN) ÇOK DAHA ÖNCE CLİNTON VE OBAMA TARAFINDAN ELE ALINMASI GEREKEN BİR KONUYDU. YILLAR ÖNCE ELE ALINMALIYDI AMA ALINMADI. ŞİMDİ BEN BU KONUYLA İLGİLENİYORUM ÇÜNKÜ BUNU HALLETMEMİZ LAZIM"

Washington, 23 Eylül 17 (.). ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım" dedi.

ABD'nin Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlerle mitingde bir araya gelen Trump, iç ve dış politikayla ilgili birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

Kuzey Kore ile ilgili sert açıklamalarını sürdüren Trump, bu konunun yıllar önce ele alınması ve nükleer denemelerle ilgili tehditlerin önceden engellenmesi gerektiğini söyledi.

"DEMOKRATLAR GEREKLİ ADIMLARI ATMADI"

Kim Jong-un'u kastederek sözlerine devam eden Trump, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Trump, Demokratların Kuzey Kore konusunda gerekli adımları atmadığını savundu.

Kuzey Kore'yle ilgili sorunu çözmeleri gerektiği vurgusunu yapan Trump, "Başka seçeneğimiz yok. Belki bazı adımlar işe yarar, belki de yaramaz. Ben kişisel olarak işe yarayacağından emin değilim ancak ne olursa olsun, güvende olduğunuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"OBAMACARE MUTLAKA DEĞİŞECEK"

Öte yandan Trump, "Obamacare" olarak bilinen sağlık sigortası yasasının değiştirilmesiyle ilgili süreçte "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'e yüklendi. Trump, "Bu Obamacare mutlaka değiştirilecek. Buna 'hayır' demek, dürüstçe söylemek gerekirse korkunç" değerlendirmesinde bulundu.

(AA/HÖ)

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