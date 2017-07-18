Trump'tan Venezuela Lideri Maduro'ya Suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geçen pazar günü yapılan sembolik referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "halkın taleplerine kulak tıkadığı" gerekçesiyle bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

ABD BAŞKANI TRUMP: "VENEZUELA HALKI BİR KEZ DAHA DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN YANA OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖSTERDİ ANCAK ONLARIN GÜÇLÜ VE CESUR EYLEMLERİ, DİKTATÖR OLMA RÜYASI GÖREN KÖTÜ BİR LİDER TARAFINDAN GÖZARDI EDİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Washington, 18 Temmuz 17 : ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geçen pazar günü yapılan sembolik referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "halkın taleplerine kulak tıkadığı" gerekçesiyle bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Venezuela'daki sembolik referanduma ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.

Açıklamada Trump, "Venezuela halkı bir kez daha demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu açıkça gösterdi ancak onların güçlü ve cesur eylemleri, diktatör olma rüyası gören kötü bir lider tarafından gözardı edilmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Venezuela'da serbest ve adil seçimler için bir kez daha çağrı yapan Trump, Maduro rejiminin 30 Temmuz'da kurucu meclis oluşturulması planını uygulaması halinde "ABD'nin güçlü ve süratli ekonomik adımlar atacağını" kaydetti.

"MİLYONLARCA VENEZUELALININ SESİ GÖZARDI EDİLMEMELİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de yazılı bir açıklama yaparak, sembolik referandumun önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Maduro rejiminin yeni bir anayasa için kurucu meclis oluşturulması teklifinin ülkedeki demokratik yapıyı sarsacağını öne süren Nauert, "Milyonlarca Venezuelalının sesi gözardı edilmemelidir. ABD, Venezuela yönetimine kurucu meclis önerisinden vazgeçme çağrısı yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

7 MİLYONDAN FAZLA VENEZUELALI OY KULLANMIŞTI

Venezuela'da muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı ülke genelinde 24 saatlik grev çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet partileri, önceki gün, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenlemişti. Muhalefet partilerinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından gerçekleştirilen gayriresmi referandum için 7 milyonu aşkın Venezuelalı sandık başına gitmişti.

Venezuela'da belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95'i, Devlet Başkanı Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy vermişti.

Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Maduro hükümetine karşı nisan ayı başından bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Maduro yönetimi muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

(AA/AK/GÜL)