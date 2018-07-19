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Trump’tan Türkiye’ye “rahip Bronson” Tepkisi

Washington, 19 Temmuz 18 :  Türkiye’de iki yıla yakın bir süredir hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre\'nin ardından son olarak Başkan Donald Trump\'tan sert bir açıklama geldi.

Trump’tan Türkiye’ye “rahip Bronson” Tepkisi

Washington, 19 Temmuz 18 :  Türkiye’de iki yıla yakın bir süredir hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre\'nin ardından son olarak Başkan Donald Trump\'tan sert bir açıklama geldi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:01
Trump’tan Türkiye’ye “rahip Bronson” Tepkisi
Washington, 19 Temmuz 18 :  Türkiye’de iki yıla yakın bir süredir hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre\'nin ardından son olarak Başkan Donald Trump\'tan sert bir açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Trump, kararı Türkiye açısından "tam bir yüz karası" diye yorumladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye\'nin saygın Amerikalı din adamı Andrew Brunson\'u serbest bırakmaması tam bir yüz karası. O çok uzun süredir rehin tutuluyor. @RT_Erdogan (Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Twitter adresi) bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."

Trump\'tan önce ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu, karara ağır tepki göstermişti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson’ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Mahkeme, davaya 12 Ekim’de dördüncü duruşmayla devam edilmesine karar vermişti.

(VOA/FG)

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