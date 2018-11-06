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Trump\'tan Putin İle Görüşme Açıklaması

TRUMP\'TAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Trump\'tan Putin İle Görüşme Açıklaması

TRUMP\'TAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Trump\'tan Putin İle Görüşme Açıklaması
TRUMP\'TAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE PARİS\'TE MUHTEMELEN GÖRÜŞMEYECEĞİNİ, ANCAK ARJANTİN\'DE YAPILACAK G-20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI
Washington, 6 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta Paris\'te muhtemelen görüşmeyeceğini, ancak ay sonunda Arjantin\'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray\'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
10-11 Kasım\'da Fransa\'nın başkenti Paris\'te yapılacak Ateşkes Günü\'ne katılacak olan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile burada muhtemelen görüşmeyeceğini ifade etti. Trump, Putin\'e atfen, "Paris\'te bir görüşmemizin olup olmayacağından emin değilim. Muhtemelen olmayacak." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Putin ile Arjantin\'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini açıkladı.
Trump ayrıca Nikki Haley\'nin yıl sonunda ayrılacağı ABD\'nin BM Daimi Temsilciliği görevi için önereceği adayı bu hafta sonuna doğru açıklayacağını da sözlerine ekledi.
Amerikan medyası, halen Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Heather Nauert\'in, Trump\'ın aday listesinin başındaki isim olduğunu iddia etmişti.
(AA/RÇ/ÖK)

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