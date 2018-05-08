Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100523
ALTIN
180.772
DOLAR
4.2910
STERLİN
5.7974
EURO
5.0976
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
23 iş yerine 108 bin 790 TL ceza
23 İŞ YERİNE 108 BİN...
banner256

Trump\'tan Putin\'e Tebrik

Washington, 8 Mayıs 18 : Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'i tebrik ettiğini söyledi.

Trump\'tan Putin\'e Tebrik

Washington, 8 Mayıs 18 : Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'i tebrik ettiğini söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Trump\'tan Putin\'e Tebrik
Washington, 8 Mayıs 18 : Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'i tebrik ettiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sanders, bir soru üzerine, "Başkan, kendisini (Putin\'i) tebrik ediyor ve Rusya ile iyi ilişkilerimizin olabileceğini umduğumuz günleri sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamasının devamında Sanders, Rusya\'da hafta sonu yaşanan olaylara ve tutuklamalara ilişkin olarak da "ABD, herkesin sözünü söylemesini ve barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.
Trump, mart ayında seçimleri kazandığı dönemde Putin\'i telefonla arayarak tebrik etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı törenle devlet başkanlığı görevine resmen başlamıştı. Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.
İlk defa 2000 yılında devlet başkanı seçilen Putin, 2004\'te tekrar başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2012\'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6\'sını alarak tekrar başkan seçilmişti.
Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76,69\'unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024\'e kadar yürütecek.
(AA/AK/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Taliban Saldırısında 5 Polis Öldü
Afganistan'da Taliban Saldırısında 5 Polis Öldü
Çin’de Eski Siyasetçiye Yolsuzluktan Ömür Boyu Hapis
Çin’de Eski Siyasetçiye Yolsuzluktan Ömür Boyu Hapis
Suriye'de Rus Savaş Helikopteri Düştü
Suriye'de Rus Savaş Helikopteri Düştü
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Düzenlenen Hava Saldırısı
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Düzenlenen Hava Saldırısı
Yunanistan Mahkemesinden 5 Yabancı Stk Üyesine Beraat
Yunanistan Mahkemesinden 5 Yabancı Stk Üyesine Beraat
Lübnan'da seçim sonrası arbede yaşandı!
Lübnan'da seçim sonrası arbede yaşandı!
Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?
Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?
Trump İran Kararını Bugün Açıklayacak!
Trump İran Kararını Bugün Açıklayacak!
İsrail’den Bu Yıl Gazze’deki Filistinlilere Ramazan İzni Çıkmadı
İsrail’den Bu Yıl Gazze’deki Filistinlilere Ramazan İzni Çıkmadı
Faslı Çocukların Yüzde 40’ı Yoksulluk Çekiyor...
Faslı Çocukların Yüzde 40’ı Yoksulluk Çekiyor...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim