Trump\'tan Orta Doğu Ülkelerine Petrol Fiyatı Eleştirisi





ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:"BİZ ORTA DOĞU ÜLKELERİNİ KORUYORUZ, BİZ OLMASAK UZUN SÜRE GÜVENDE OLMAZLAR. ONLAR İSE DAHA YÜKSEK PETROL FİYATLARI İÇİN BASTIRMAYA DEVAM EDİYOR. BUNU HATIRLAYACAĞIZ. OPEC TEKELİ, FİYATLARI ŞİMDİ DÜŞÜRMELİ"Washington, 21 Eylül 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmesi gerektiğini savundu.Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükselişten Orta Doğu ülkeleri ve OPEC\'i sorumlu tuttu.Orta Doğu ülkelerini ABD\'nin koruduğunu öne süren Trump, yaptığı paylaşımda, "Biz Orta Doğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli." ifadesini kullandı.ABD Başkanı Trump, daha önce de OPEC\'i, petrol fiyatlarını suni şekilde artırmakla itham etmişti.(AA/TUĞ/HÖ)