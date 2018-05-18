Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102421
ALTIN
185.536
DOLAR
4.4803
STERLİN
6.0397
EURO
5.2801
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
Lefke'de Gannavuri tarlası
LEFKE’DE HİNTKENEVİRİ TARLASI
Erdi teminatı yerine getiremedi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KIB-HAS soruşturması sürüyor
KIB-HAS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256

Trump’tan Nato Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı

Washington, 18 Mayıs 18 :ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkeleri

Trump’tan Nato Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı

Washington, 18 Mayıs 18 :ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkeleri

18 Mayıs 2018 Cuma 07:22
Trump’tan Nato Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı

Washington, 18 Mayıs 18 :ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkeleri "Onlarla ilgilenilecek.” diyerek uyardı.
Trump, NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg’in de katıldığı kabine toplantısında konuştu.
Çoğu NATO ülkelerinin artık savunma harcamalarını NATO taahhütleri kapsamında GSYİH’nin yüzde 2’si seviyesine çıkardığını hatırlatan Trump bazı üye ülkelerin henüz bu taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.
Bu konuda taahhütlerini yerine getiren 7 NATO üyesi ülkeye teşekkür eden Trump, “Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek.” şeklinde konuştu.
ALMANYA’YA ÖZEL UYARI
NATO ülkelerinin yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefinin düşük olduğunu belirten Trump, “Bu rakam gerçekten yüzde 4 olmalı, yüzde 2 çok düşük bir rakam” dedi.
banner277
Almanya’nın savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO içerisindeki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini savunan Trump, bu ülkeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Almanya, sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve en fazla faydalanan da o. Açıkçası ABD’den çok çok daha fazla (faydalanıyor). Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar. Dolayısıyla bu bizim daha sonra konuşacağımız bir şeydir.”
NATO GENEL SEKRETERİNİN SÖZLERİ
Stoltenberg ise sağında oturduğu Trump’ın NATO üyelerinin savunma harcamaları konusundaki çabasını takdir ettiğini dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Sizin savunma bütçesi konusundaki öncülüğünüz fark yaratmada çok yardımcı oldu. Müttefikleri etkiliyor bu. Çünkü üye ülkeler şimdi savunma harcamalarını yükseltiyor. Hiçbir müttefik bütçelerini kısmıyorlar.” şeklinde konuştu.
(AA/AK/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore'den Uluslararası Topluma Çağrı
Kuzey Kore'den Uluslararası Topluma Çağrı
Çin’in İlk Yerli Uçak Gemisi Seyir Testini Tamamladı
Çin’in İlk Yerli Uçak Gemisi Seyir Testini Tamamladı
60 bin karton bardakla Atatürk portresi yaptılar
60 bin karton bardakla Atatürk portresi yaptılar
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı
Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü
Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü
Katar'a Abluka Uygulayan Ülkelerin Liderleri Mısır'da Bir Araya Geldi!
Katar'a Abluka Uygulayan Ülkelerin Liderleri Mısır'da Bir Araya Geldi!
Irak'ın Kuzeyinde 12 Hedef İmha Edildi
Irak'ın Kuzeyinde 12 Hedef İmha Edildi
Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak
Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak
Netanyahu’dan Arap Ülkeleriyle İlişkilerde
Netanyahu’dan Arap Ülkeleriyle İlişkilerde "olumlu Durum" Vurgusu
Hawaii’de korkutan görüntü!
Hawaii’de korkutan görüntü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim