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Trump\'tan Macron\'a \'avrupa Ordusu\' Eleştirisi

Washington, 13 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Twitter\'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Macron\'un Avrupa ordusu kurulması teklifine yanıt verdi.

Trump\'tan Macron\'a \'avrupa Ordusu\' Eleştirisi

Washington, 13 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Twitter\'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Macron\'un Avrupa ordusu kurulması teklifine yanıt verdi.

13 Kasım 2018 Salı 18:30
Trump\'tan Macron\'a \'avrupa Ordusu\' Eleştirisi
Washington, 13 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Twitter\'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Macron\'un Avrupa ordusu kurulması teklifine yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un ortaya attığı Avrupa ordusu fikrini eleştirerek, "I. ve II. dünya savaşlarında Avrupa\'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris\'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Ya NATO\'ya ödersiniz ya ödemezsiniz!" dedi.

Trump, Twitter\'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Macron\'un Avrupa ordusu kurulması teklifine yanıt verdi.

Trump, sosyal paylaşım platformunda yazdığı mesajda, "Emmanuel Macron, Avrupa\'nın ABD, Çin ve Rusya\'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini savunuyor. Ama I. ve II. dünya savaşlarında Avrupa\'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris\'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Ya NATO\'ya ödersiniz, ya ödemezsiniz!" ifadesini kullandı.

Trump, bu paylaşımının ardından yaptığı seri paylaşımlarda, Macron\'un ülkesinde düşük halk desteği nedeniyle kamuoyunun dikkatini başka konulara kaydırmak üzere bu fikri ortaya attığını savundu.

Trump, "Emmanuel\'in problemi şu ki Fransa\'da halk desteği yüzde 26\'ya kadar düşmüş durumda. İşsizlik oranı ise neredeyse yüzde 10. Yapmaya çalıştığı konuyu değiştirmekten ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, diğer paylaşımında Fransa ile ABD arasındaki şarap ticaretinde uygulanan gümrük tarife dengesizliğine dikkati çekerek, "Ticarette Fransa mükemmel şaraplar üretiyor. ABD de öyle ancak sorun şu ki Fransa, ABD\'nin kendi şaraplarını Fransa\'ya satmasını çok zor hale getiriyor, büyük gümrük tarifeleri koyuyor. ABD ise Fransız şaraplarının satışını kolaylaştırıyor, çok cüzi tarifeler uyguluyor. Bu durum adil değil, derhal değişmeli!" diye yazdı.

ABD Başkanı, Fransız halkı için de "Bu arada Fransa\'dan daha milliyetçi bir ülke de yok. Çok gururlu insanlar, öyle olmakta da haklılar" ifadesini kullandı.

Trump\'ın, kendi kampanya sloganını Fransa\'ya uyarlayarak, "Fransa\'yı yeniden büyük yapalım!" sloganıyla paylaşımlarını sonlandırması dikkati çekti.

Trump ile Macron, en son I. Dünya Savaşı\'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 100. yıl dönümünde Paris\'te pazar günü düzenlenen anma etkinliğinde bir araya gelmişti.

(AA/FEZ)

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