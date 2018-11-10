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Trump\'tan Macron\'a "avrupa Birliği Ordusu" Tepkisi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: 

Trump\'tan Macron\'a "avrupa Birliği Ordusu" Tepkisi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: 

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:14
Trump\'tan Macron\'a

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  "FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, \'ABD, ÇİN VE RUSYA\'DAN KORUNMAK İÇİN AVRUPA\'NIN KENDİ ORDUSUNU OLUŞTURMASI GEREKTİĞİ\' YÖNÜNDE ÖNERİDE BULUNDU. ÇOK AŞAĞILAYICI. BELKİ AVRUPA ÖNCE ABD\'NİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞEKİLDE DESTEK VERDİĞİ NATO\'YA OLAN BORCUNU ÖDEMELİDİR"

Washington, 10 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un "ABD, Çin ve Rusya\'dan korunmak için Avrupa\'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek, "Çok aşağılayıcı." ifadesini kullandı.

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması\'nın 100. yılı dolayısıyla Paris\'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa\'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron\'u hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, \'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa\'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği\' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD\'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO\'ya olan borcunu ödemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris\'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD\'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

(AA/ÖZ/HA)

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