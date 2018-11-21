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Trump\'tan Kaşıkçı Açıklaması

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AMERİKAN İSTİHBARATININ KAŞIKÇI CİNAYETİ BİLGİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK,

Trump\'tan Kaşıkçı Açıklaması

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AMERİKAN İSTİHBARATININ KAŞIKÇI CİNAYETİ BİLGİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK,

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:19
Trump\'tan Kaşıkçı Açıklaması

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AMERİKAN İSTİHBARATININ KAŞIKÇI CİNAYETİ BİLGİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "SELMAN\'IN BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEĞİNİ" KAYDETTİ

TRUMP, KONGRENİN KAŞIKÇI KONUSUNDA FARKLI YÖNE GİTMEK İSTEYEBİLECEĞİNİ, ABD’NİN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA OLDUĞU SÜRECE TÜM GÖRÜŞLERE AÇIK OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Washington, 21 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ilişkilerine dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada iki ülkenin ticari ilişkilerine dikkat çeken Trump, Washington ve Riyad arasında rekor seviyede yatırım anlaşmaları yapıldığına işaret etti.

Kaşıkçı cinayetini “berbat” ifadesiyle tanımlayan Trump açıklamada, ABD’nin bu cinayete karşı sert adımlar attığını savundu.

"Bağımsız araştırmalar sonucunda bu berbat cinayet hakkında çok fazla detayı biliyoruz." ifadelerini kullanan Trump, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan yetkilileri, Kaşıkçı’yı ‘devlet düşmanı’ ve İhvancı şeklinde tanımlıyor, fakat bizim bu kabul edilemez cinayet konusundaki kararlarımızda bu tanımlamalar rol oynamadı. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekâlâ bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı."

Trump açıklamasında, "Bunların yanı sıra, Kaşıkçı cinayeti hakkında asla tam olarak fikir sahibi olamayız." ifadesine yer vererek, Suudi Arabistan’ın İran’la karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

"ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD’nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim. ABD’den sonra Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ülke. Bizimle yakın bir şekilde çalıştılar ve petrol fiyatlarını düşük tutmaları yönündeki isteğime karşılık verdiler, bu dünya adına önemliydi. ABD Başkanı olarak bu çok tehlikeli dünyada Amerika’nın ulusal güvenliğini sağlamaya ve bize zarar vermek isteyen ülkelere karşı durmak niyetim var. En basit şekilde söylemek gerekirse, ilk önce Amerika."

(AA/RU/ÖK)


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