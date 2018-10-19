Trump\'tan





ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLÜP ÖLMEDİĞİ SORUSU) “BANA KESİNLİKLE ÖYLE GELİYOR. BU ÇOK ÜZÜCÜ""(KAŞIKÇI\'NIN ORTADAN KAYBOLMASI VE ÖLÜMÜNDEN SUUDİ ARABİSTAN\'IN SORUMLU OLMASI İHTİMALİ) BUNUN SONUÇLARI AĞIR OLUR"Washington, 19 Ekim 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölüp ölmediği ile ilgili olarak, "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü." açıklamasını yaptı. Trump, bu durumdan Suudi Arabistan\'ın sorumlu olduğunun ortaya çıkması halinde sonuçlarının ağır olacağını söyledi.ABD’nin Montana eyaletinde seçim çalışmaları yapan ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorusunu yanıtladı.Trump, “Sizce Kaşıkçı öldü mü?” şeklindeki bir soruya, “Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü.” şeklinde cevap verdi.Trump, Kaşıkçı\'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.KAŞIKÇI OLAYISuudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı\'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı\'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul\'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtilmişti.(AA/TUĞ/HA)