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Trump\'tan "idlib\'de Katliam" Uyarısı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: 

Trump\'tan "idlib\'de Katliam" Uyarısı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: 

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Trump\'tan

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  "(İDLİB\'DEKİ SON DURUM) BU ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM. SONUÇTA ONLARIN TEMKİNLİ VE DİKKATLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. EĞER BİR KATLİAM OLURSA DÜNYA BUNA ÇOK ÖFKELİ OLACAKTIR, ABD DE ÇOK ÖFKELENECEKTİR"
Washington, 6 Eylül 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Suriye\'nin İdlib kentinde bir katliam olasılığına karşı uyarıda bulunarak, "Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, ABD de çok öfkelenecektir." dedi.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray\'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis\'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan İdlib konusundaki soruya yanıt veren Trump, "Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onların temkinli ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, ABD de çok öfkelenecektir." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BeşşarEsed, Suriye\'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir." yorumunu yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert de basın brifinglerinde "ABD\'nin süreci yakından izlediğini" ve "özellikle kimyasal silah saldırısına karşı kararlı bir duruş göstereceklerini" ifade etmişti.
ABD\'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi NikkiHaley de İdlib\'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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