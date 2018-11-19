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Trump\'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama

YANGIN FELAKETİNİN YAŞANDIĞI KALİFORNİYA\'YI ZİYARET EDEN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FİNLANDİYALILARIN ORMANLARI TIRMIKLA TEMİZLEDİKLERİNİ, SORUN YAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Trump\'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama

YANGIN FELAKETİNİN YAŞANDIĞI KALİFORNİYA\'YI ZİYARET EDEN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FİNLANDİYALILARIN ORMANLARI TIRMIKLA TEMİZLEDİKLERİNİ, SORUN YAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Trump\'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama
YANGIN FELAKETİNİN YAŞANDIĞI KALİFORNİYA\'YI ZİYARET EDEN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FİNLANDİYALILARIN ORMANLARI TIRMIKLA TEMİZLEDİKLERİNİ, SORUN YAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ
Ankara, 19 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump\'ın "Finlandiyalıların topraklarının büyük bölümünü kaplayan ormanlarını tırmıkla temizlediklerini" açıklaması, Kuzey Avrupa ülkesinde şaşkınlıkla karşılandı. 
BBC\'nin haberine göre, hafta sonu 76 kişinin yangın nedeniyle yaşamını yitirdiği Kaliforniya\'yı ziyaret ederek hasar tespitinde bulunan Trump, ülke tarihinin en yıkıcı yangınından ormancılık çalışmalarının yetersizliğini sorumlu tuttu. 
Trump, burada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere bakıyorsunuz, bu işi çok farklı yapıyorlar. Finlandiya Devlet Başkanı ile görüştüğümde bana, orman ülkesi olduklarından bu işi çok farklı yaptıklarını söyledi. Tırmıkla temizlemeye çok vakit harcıyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar." ifadesini kullandı. 

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto, Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Trump ile bir araya geldiklerinde böyle bir şey söylediğini hatırlamadığını söyledi. Niinisto, ABD Başkanı ile görüşmesinde Finlandiya\'nın ormanlarla kaplı olduğunu, iyi bir gözlem sistemi ve ağına sahip olduklarını dile getirdiğini aktardı.

Trump\'ın açıklaması, Finlandiyalılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve sosyal medyada alay konusu oldu. 
ABD\'de Kaliforniya\'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 11 binden fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, eyalette bin 300 kişiden haber alınamadığını da ifade ediyor. 
(AA/ÖZ/ŞEB)

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