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Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi

Washington, 18 Eylül 18 : ABD yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Çin de bu adıma 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koyarak yanıt verdi.

Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi

Washington, 18 Eylül 18 : ABD yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Çin de bu adıma 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koyarak yanıt verdi.

18 Eylül 2018 Salı 14:44
Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi

Washington, 18 Eylül 18 : ABD yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Çin de bu adıma 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koyarak yanıt verdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı böylece daha da kızıştı. Trump yönetiminin bu son adımının ardından gündelik hayatta el çantalarından bisiklet lastiklerine kadar uzanan ürünlerde fiyatların artması riski doğdu.

Başkan Donald Trump yönetiminin 5 bin civarında Çin ürününe yönelik yeni vergileri gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren yüzde 10 seviyesinde başlayacak, daha sonra da 1 Ocak’ta yüzde 25’e yükseltilecek.

Washington ve Pekin arasındaki gerilimi arttırması kesin görünen adımı Başkan Trump duyurdu. Trump daha önce de 50 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de Amerikan soya fasulyesi dahil diğer bazı ürünleri kapsayan misillemede bulunmuştu.

Trump yönetimi, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerini kapsayan ilk listeden daha sonra, bisiklet kaskı gibi emniyet ürünleri dahil bazı ürünleri çıkardığını açıkladı. Ayrıca Apple için zafer olarak nitelenebilecek bir kararla, akıllı saatler ve diğer bazı elektronik ürünler de yeni tarife listesinden çıkarıldı.

Diğer taraftan, yönetim Çin’le müzakerelere açık olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Trump açıklamasında, “Çin’in bizim kaygılarımızı tam kapsamlı olarak ele almak için birçok fırsatı oldu. Çin’in liderlerini ülkelerinin adil olmayan ticaret uygulamalarını sonlandırmak için acil adım atmaya çağırıyorum” ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Temsilciliği Çin’i yabancı teknolojileri ele geçirmek için yağmacı taktikler kullanmakla suçluyor. Bu taktikler arasında, ticaret sırlarını çalmak için Amerikan şirketlerine siber saldırı düzenlemek ve onları Çin piyasasına erişim izni karşılığında teknoloji bilgilerini paylaşmaya zorlamak gibi adımlar gösteriliyor.

Trump ayrıca ülkesinin en büyük ticaret ortağı olan Çin’le geçen yıl 336 milyar dolar seviyesinde olan ticaret açığından şikayet ediyor.

Trump’ın bu son kararı karşısında “karşı tedbirler” alacağını açıklayan Çin yönetimi de yanıtını açıklamakta gecikmedi ve daha önceden listesini paylaştığı 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirdi.

Çin\'in ek vergilerinin de 24 Eylül\'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

AB, ABD ve Japonya’dan ticaret yetkilileri gelecek hafta ticaret alanındaki gerilimleri yumuşatabilmek amacıyla tekrar görüşmeler yapacak.

(VOA/FG)

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