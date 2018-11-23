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Trump Suudi Prensi Korudu, “suçlu Tüm Dünya Olabilir” Dedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı\'nın (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın verdiği sonucuna kesin olarak varmadığını söyledi.

Trump Suudi Prensi Korudu, “suçlu Tüm Dünya Olabilir” Dedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı\'nın (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın verdiği sonucuna kesin olarak varmadığını söyledi.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Trump Suudi Prensi Korudu, “suçlu Tüm Dünya Olabilir” Dedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı\'nın (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın verdiği sonucuna kesin olarak varmadığını söyledi.

Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'a verdiği desteği de yineledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Veliaht Prens\'in bunu yaptığı sonucuna herhangi biri varabilecek mi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaptıysa da, yapmadıysa da, kesin bir dille bunu redediyor. Babası, Kral (Selman bin Abdülaziz) reddediyor.

"CIA onların yaptığını söylemiyor. Bazı şeylere işaret ediyor. Ve işaret ettiği şeylere baktığınızda, belki yaptığı belki de yapmadığı sonucuna varabilirsiniz, ama bu da sahte haberciliğin bir diğer yönü."

“BELKİ DE DÜNYA SUÇLANMALI”

Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu sorulduğunda, kesin bir suçlama yöneltmekten kaçındı.

Trump, "Belki de dünya suçlanmalı, çünkü dünya çok, çok vahşi bir yer" dedi.

(BBC/FG)

 

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