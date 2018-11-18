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"trump, Selman\'ın Yalanlarını Savunuyor"

WASHİNGTON POST GAZETESİ,

"trump, Selman\'ın Yalanlarını Savunuyor"

WASHİNGTON POST GAZETESİ,

18 Kasım 2018 Pazar 09:58

WASHİNGTON POST GAZETESİ, "TRUMP, MUHAMMED BİN SELMAN\'IN YALANLARINI SAVUNUYOR. KONGRE GERÇEKLER ÜZERİNDE ISRARCI OLMALI" BAŞLIĞIYLA BİR YAZI YAYIMLADI

GAZETE SUUDİ VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN\'IN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN CİNAYETİYLE İLGİLİ HESAP VERME ZORUNLULUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN YALANA BAŞVURDUĞUNU VE TRUMP YÖNETİMİNİN BUNA YARDIM ETTİĞİNİ YAZDI

Ankara, 18 Kasım 18 : Amerikan Washington Post gazetesi  Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman\'ın yüzsüzlükle gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cinayetiyle ilgili hesap verme zorunluluğundan kurtulmak için yalan yollara başvurduğunu ve Trump yönetiminin buna yardım ettiğini yazdı.

Washington Post gazetesi, "Trump, Muhammed Bin Selman\'ın yalanlarını savunuyor. Kongre gerçekler üzerinde ısrarcı olmalı" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Yazıda, perşembe günü Riyad\'da bir savcının Veliaht Prensi bütün suçlardan muaf tutan ve var olan gerçeklerle çelişen bir açıklamada bulunduğu belirtilerek, bu davanın "kökenine inme" sözü veren ABD Başkanı Donald Trump\'ın, bu üstünü örtme durumunu reddetmek yerine bunu kabullendiği ifade edildi.

"ABD Hazine Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetine ismi karışmış 17 Suudi şüpheliye yaptırım uyguladı, fakat Muhammed Bin Selman\'ı ve üst düzey istihbarat yetkililerini bundan muaf tuttu." ifadesine yer verilen yazıda, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı\'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın verdiği sonucuna ulaşmasına rağmen, Trump\'ın Suudi lideri desteklediğine dikkat çekildi.

İstihbarat yetkililerin vardıkları bu sonuçla ilgili aralarında ses kayıtlarının, cinayet ekibinin lideri ve Washington\'daki Suudi büyükelçi arasında geçen telefon görüşmelerinin bulunduğu kanıtlar konusunda Trump\'ı bilgilendirdiklerinin dile getirildiği yazıda, Beyaz Saray\'ın 33 yaşındaki prensi stratejik bir müttefik olarak görme kararının yanlışlığını kabullenme olacağı için, Trump\'ın Selman\'ın sorumluluğunu kabul etmediğine işaret edildi. 

Yazıda, Kongre\'nin ABD dış politikasını yalanlar yerine gerçekler üzerine kurması konusunda harekete geçmesi gerektiğine işaret edildi.

3 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatörün, Suudi Arabistan yönetimi ya da kraliyet ailesinden Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olanlara ABD yönetimi tarafından 30 gün içinde yaptırım uygulanmasıyla ilgili teklif sunacakları belirtilen yazıda, teklifte ayrıca Suudi Arabistan\'a ABD\'den yapılan silah satışının durdurulmasının da yer alacağı kaydedildi.

Gazetenin yazısında eğer Beyaz Saray, veliaht prensinin yalanlarına yardım etmeye devam ederse, Kongre\'nin kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

SENATÖR CORKER\'DAN SELMAN\'LA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Tennessee Senatörü BobCorker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin Kaşıkçı\'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman\'ın verdiğine işaret ettiğini dile getirerek, Trumpyönetiminin, Selman\'ın emirlerini yerine getiren kişileri infaz etmeden önce sorumluluğunu yerine getiren güvenilir bir karara varması gerektiğini belirtti.

SANDERS\'TA ABD YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Bağımsız Vermont Senatörü BernieSanders de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetimine Suudi Arabistan\'la ilişkilerini yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Sanders, "CIA, Selman\'ın Kaşıkçı\'yı öldürme emrini verdiğini doğruladı. ABD yönetimi zalim Suudi diktatörlüğüyle ilişkilerini yeniden değerlendirmeli ve Yemen\'deki savaşı desteklemeye son vermelidir." ifadesini kullandı.

(AA/AK/ŞEB)

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