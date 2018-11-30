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Trump, Putin İle Görüşmesini İptal Etti

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

Trump, Putin İle Görüşmesini İptal Etti

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

30 Kasım 2018 Cuma 10:37
Trump, Putin İle Görüşmesini İptal Etti


ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "İLGİLİ BÜTÜN TARAFLAR İÇİN EN İYİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNEREK RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN\'LE ARJANTİN\'DE YAPACAĞIM GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETME KARARI ALDIM"

Washington, 30 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'le Arjantin\'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, Arjantin\'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi\'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Rusya\'nın Ukrayna\'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'le Arjantin\'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

Putin\'le Arjantin\'deki G20 Zirvesi\'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz\'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

(AA/RU/HÖ)

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