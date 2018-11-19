banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94571
ALTIN
210.215
DOLAR
5.3365
STERLİN
6.8710
EURO
6.1092
Cebeci tutuklu bekleyecek
CEBECİ TUTUKLU BEKLEYECEK
Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak
DEMİR VE YAĞMUR 6 AY...
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Erten teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
Kapat

Trump: "pakistan\'a Artık Milyarlarca Dolar Ödeme Yapmayacağız Çünkü Paramızı Alıp Bizim İçin Hiçbir Şey Yapmıyorlar"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

Trump: "pakistan\'a Artık Milyarlarca Dolar Ödeme Yapmayacağız Çünkü Paramızı Alıp Bizim İçin Hiçbir Şey Yapmıyorlar"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:47
Trump:

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "PAKİSTAN\'A ARTIK MİLYARLARCA DOLAR ÖDEME YAPMAYACAĞIZ ÇÜNKÜ PARAMIZI ALIP BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYORLAR"

"PAKİSTAN\'A MİLYARLARCA DOLAR ÖDEME YAPTIK, BİZE (BİN LADİN\'İN) ORADA YAŞADIĞINI BİLE SÖYLEMEDİLER"

Washington, 19 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan\'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. 

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan\'ı hedef aldı.

"Pakistan\'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı\'nın (CIA) Usame bin Ladin\'i Pakistan\'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin\'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan\'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin\'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti. 

Trump yönetimi daha önce de Pakistan\'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD\'den yapılan açıklamada, Pakistan\'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan\'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan\'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

(AA/RU/ÖK)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'nin Hibrit Tehditlere Karşı Tatbikatı Başladı
Ab'nin Hibrit Tehditlere Karşı Tatbikatı Başladı
Maaşını Düşük Göstermekle Suçlanan Nissan'ın Üst Yöneticisi Tutuklandı
Maaşını Düşük Göstermekle Suçlanan Nissan'ın Üst Yöneticisi Tutuklandı
27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı
27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı
"afganistan Barış Görüşmelerine Hazır"
Brüksel'de
Brüksel'de "tarım" Protestosu
Dünya Genelinde 4,5 Milyar İnsan Tuvaletten Mahrum
Dünya Genelinde 4,5 Milyar İnsan Tuvaletten Mahrum
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
İngiltere Ab'den Ayrılana Kadar Göçmen Mutabakatına Sadık Kalacak
İngiltere Ab'den Ayrılana Kadar Göçmen Mutabakatına Sadık Kalacak
İranlı Balıkçıların Korkusu Abd Yaptırımları Değil Çinli Balık Firmaları
İranlı Balıkçıların Korkusu Abd Yaptırımları Değil Çinli Balık Firmaları
İngiltere'de Brexit Çıkmazı
İngiltere'de Brexit Çıkmazı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim