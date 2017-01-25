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25 Ocak 2017 Çarşamba 06:47

Trump Otomotiv Liderleriyle Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Trump Otomotiv Liderleriyle Görüştü
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TRUMP, OTOMOTİV FİRMALARINA VERGİ KESİNTİSİ SAĞLAMAYI PLANLIYOR     

New York, 25 Ocak 17 : ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Trump'ın General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için "vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara çok büyük ivme sağlanacağı" belirtilen açıklamada, ABD'nin otomotiv endüstrisi üzerindeki çevresel regülasyonların da sınırlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamanın ardından, General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in New York borsasında işlem gören hisselerinde artışlar görüldü.

Borsanın kapandığı saatte, General Motors ve Ford'un hisse başına değeri yüzde 1 ila yüzde 2,4 artış kaydetti, Fiat Chrysler'in hisseleri de yüzde 5,8 değer kazandı. 

OTOMOTİV DEVLERİNİN YENİ İSTİHDAM VAATLERİ 

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce, General Motors ABD'de 1 milyar dolarlık yatırımla 450 kişilik, Fiat Chrysler ise 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı sözünü vermişti.

Ford ise Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam oluşturacağını duyurmuştu.

(AA/AK/ŞEB)

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