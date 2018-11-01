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Trump: Meksika Sınırına 15 Bin Asker Yığabiliriz

Washington, 1 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışacak göçmen gruplarını durdurmak için sınıra yığacakları asker sayısının 15 bini bulabileceğini söyledi.

Trump: Meksika Sınırına 15 Bin Asker Yığabiliriz

Washington, 1 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışacak göçmen gruplarını durdurmak için sınıra yığacakları asker sayısının 15 bini bulabileceğini söyledi.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Trump: Meksika Sınırına 15 Bin Asker Yığabiliriz

Washington, 1 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışacak göçmen gruplarını durdurmak için sınıra yığacakları asker sayısının 15 bini bulabileceğini söyledi.

Trump, göçmen grup için “Tehlikeli insanlar topluluğu, çok kötü suçlular ve çete üyeleri” ifadelerini kullandı.

Trump bu sözlerine tepki gösteren göçmen bir kadın, “Biz kimseye zarar vermeyecek, çalıp çırpmayacağız. Biz iş bulup çalışmak istiyoruz. Emeğimizle terimizi dökerek çalışmak ve para kazanmak istiyoruz. Oraya gidip iş bulabilmek için dua ediyoruz” diye konuştu.

Trump hali hazırda Pentagon’un sınıra göndereceğini açıkladığı 5200 asker ve sınırda görev yapan 2100 Ulusal Muhafızın haricinde 15 bin askerin daha Meksika sınırına gönderilebileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Savunma Bakanlığı yetkilileri 2 bin askerin daha destek amacıyla sınırda hali hazırda görevlendirilebileceğini söyledi.

Bu durumda Meksika sınırında görev yapan asker sayısı, Amerika’nın Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı görev yapan askerlerinin sayısından fazla olmuş olacak.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri sınırda görev alacak askerlerin, sınır devriyesi ve sınır polisinin görevlerine müdahale etmeyeceğini, tutuklama ve gözaltına alma gibi eylemlerde bulunmayacağını söyledi. Sınıra gidecek askerler, sınır devriyesiyle birlikte hareket edecek ve sınırda gereken noktalarda dikenli teller çekilmesi ve kontrol noktaları inşa edilmesi gibi görevlerde katkı sağlayacak.

Bir Pentagon yetkilisi, sınıra gidecek askerlerin, görev yapacakları bölgelere göre, üzerlerinde silah bulundurabileceğini de söyledi.

Orta Amerika’dan Amerika’ya doğru yola çıkan konvoylardan biri halen Amerika-Meksika sınırına 1600 kilometre mesafedeler ve bu kişilerin sınıra ulaşması haftalar alacak.

Twitter’dan yayınladığı son mesajında Başkan Trump, konvoydakilerin son derece sıkı savaşçılar olduklarını ve Meksika polisine karşı şiddetli bir şekilde direndiklerini yazdı.

Trump, Meksika güvenlik güçlerini de eleştirdi ve Meksika askerlerinin göçmenleri durdurmak konusunda isteksiz davrandıklarını söyledi. Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Meksika’nın göçmenlere ait araçları durdurmak konusunda daha önce görülmemiş bir çaba sarf ettiğini, bu kişileri yürümeye zorladıklarını ve hızlarını kestiklerini belirtti.

Hali hazırda Amerika’ya doğru yol almakta olan 4 göçmen konvoyu bulunuyor. İlk grup Honduras’ın San Pedro Sula şehrinden iki hafta önce yola çıktı. İkinci grup bu hafta başında Guetamala’dan Meksika’ya yöneldi ve şu anda iki ayrı göçmen konvoyu da El Salvador’dan yola çıkmış durumda.

El Salvador’dan yola çıkan ve ülkedeki şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 7 bin kişi Amerika’ya ulaşmaya çalışıyor.

Ancak Başkan Trump bu konuda son derece sert mesajlar vermeye devam ediyor ve bu kişilerin yasal olmayan yollardan Amerika’ya girmelerine izin verilmeyeceğini söylüyor.

(VOA/FG)

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